La fine dei fact-checker di Meta e la verità fagocitata dal capitalismo digitale

Uno tra i primi ad applaudire è stato Matteo Salvini che ha scritto: «Anche Mark Zuckerberg con Donald Trump, contro la censura imposta dalla Ue e per la libertà. Ottima notizia». Ora chi lo ferma più, anche se non è suche Salvini dà il meglio di sé, ma su TikTok, dove le sue leggendarie live hanno?migliaia di fan bipartisan, i pochi che lo stimano e le moltitudini che lo guardano per sghignazzare. Dunque anche Zuckerberg copia Elon Musk e cancella i, quelle figure che – si dice nelle Code and Company policies di– si impegnano a contrastare la diffusione della disinformazione su Facebook, Instagram e Threads, lavorano in Paesi e aree geografiche come indipendenti, certificate dalla rete International-checking network (Ifcn) e dall’European-checking standards?network (Efcsn),?allo scopo di individuare, verificare e prendere provvedimenti in relazione a contenuti che favoriscono la disinformazione, «in particolare le bufale evidenti e prive di qualsiasi fondamento».