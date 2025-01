Serieanews.com - Infortunati Serie A: 7 nomi (più uno) da tenere d’occhio questa settimana

Leggi su Serieanews.com

A: ecco i 7, più uno, da. Dai guai di Retegui al recupero di Kvaratskhelia, scopri chi rischia di saltare il prossimo turno.Vi siete mai chiesti come sarebbe una squadra formata solo da giocatori in infermeria? Purtroppo, nellaA delle ultime settimane, avremmo una rosa di tutto rispetto.Mateo Retegui è ormai fermo da qualche: quando rientra? (AnsaFoto) –anews.comDai lungodegenti Scamacca e Pellegri ad alcuniormai fermi da un po’, come ad esempio Mateo Retegui, sono un bel po’ i calciatori. In chiave Fantacalcio però ce ne sono alcuni che contano sicuramente più di altri, sia in termini di presenza nelle rose dei fantacalcisti sia proprio per importanza all’interno della squadra.Abbiamo selezionato alcuniche stanno facendo i conti con guai fisici e che potrebbero cambiare le sorti delle loro squadre.