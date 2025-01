Il Glossario della sostenibilità | in libreria dal 9 gennaio

Leggi su Ildenaro.it

Dal 9è disponibile ine negli store digitali in e-book “Il”, edito da Rai Libri: il progetto si inserisce all’internocollaborazione tra ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) e Rai Per la-ESG e nasce con l’obiettivo di rendere accessibile il linguaggioa un pubblico ampio, anche normalmente non interessato all’argomento.L’idea è stata sperimentata con successo nel programma “Uno Mattina In Famiglia” su Rai 1, diventando, data la sua acquisita popolarità, un appuntamento fisso: da accessibilità a volontariato, passando per crowdfunding civico, ecoimpronta, riuso, stem, sono state raccontate, anche attraverso esempi concreti, 100 parole chiave “per un futuro sostenibile” (in senso ambientale, sociale ed economico), in linea con i 17 Obiettivi dell’Agenda Onu 2030.