Il centrodestra | Bentornata Cecilia! Successo straordinario del governo Ora basta polemiche

Sala è in volo verso l’Italia. Una bellissima notizia e untondo delitaliano che, per modalità e tempistica record, spiazza i detrattori dimostrando di sapere fare il proprio lavoro. È grande la soddisfazione di ministri ed esponenti delche sottolineano loimpegno collettivo. Che, lontano dai riflettori, ha consentito il ritorno in patria della giornalista arrestata a Teheran lo scorso 18 dicembre. ”Sala sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell’Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto.a casa”. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. Uninequivocabile. Pochi minuti dopo la nota di Palazzo Chigi, accolta a un lungo applauso bipartisan dall’Aula del Senato e della Camera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani affida a X la sua soddisfazione.