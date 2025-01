Ilnapolista.it - Danilo vicinissimo al Napoli, la Juve si è arresa. Bonucci lo ha convinto ad andare da Conte

al, lasi èlo haaddaCi siamo.al. Il brasiliano, 33 anni, ex capitano dellantus scaricato da Thiago Motta, è prossimo al trasferimento al. Giuntoli si è arreso. Ha capito che il calciatore vuole ile che De Laurentiis non gli verserebbe un euro per qualsivoglia indennizzo visto che il calciatore è in scadenza di contratto. Bisogna ora vedere come sarà superata la questione indennizzo:vuole che gli vengano versati gli stipendi dovuti fino alla fine di giugno 2024.ha rifiutato una ricca offerta saudita. Vuole solo il. E dietro la ferma volontà del brasiliano (65 presenze in Nazionale) c’è anche Leonardo. È stato lui a suggerire all’ex compagno di squadra di accettare la corte di