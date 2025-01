Cultura il Pd | Fiumicino città che non legge più

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025 – “È stato pubblicato l’elenco ufficiale dei Comuni che hanno ottenuto la prestigiosa qualifica di “che” per il triennio 2024-2026. Il riconoscimento, promosso dal Centro per il libro e la lettura in collaborazione con ANCI, premia le amministrazioni comunali che si impegnano a promuovere politiche pubbliche continuative per la diffusione della lettura, riconoscendola come valore fondamentale per la crescita socio-le delle comunità urbane”. Così, in una nota stampa, il gruppo Pd di. “, dopo anni di presenza in questo prestigioso elenco, – prosegue il gruppo – non figura più tra le località qualificate e quindi è unache nonpiù. Questo è il triste risultato di scelte scellerate: l’attuale amministrazione preferisce sperperare il denaro pubblico, come i 20 mila euro per un evento a lume di candela di un solo pomeriggio o quelli spesi per le luminarie cadenti di, piuttosto che investire in attività legate ai libri, alla lettura e alle nostre biblioteche”.