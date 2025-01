Caso Ramy le parole di Ilaria Cucchi al comandante dei carabinieri Luongo | Certe persone non meritano la divisa

Leggi su Open.online

«Ci sonoche nondi indossare la». È questo uno dei passaggi più duri della lunga lettere inviata dalla senatrice di Avsalgenerale dell’Arma deiSalvatorein seguito alla diffusione del video dell’inseguimento del 19enneElgaml da parte di due militari dell’arma. Nel video le dichiarazioni dei– «chiudilo, chiudilo. no, mer** non è caduto» – sembrano suggerire l’intenzione di far cadere il giovane poi morto in un scontro da cui invece si è salvato l’amico alla guida dello scooter, Fares Bouzidi. Quest’ultimo sostiene che ci sia stato un urto tra la volante e il motorino che ha causato la caduta. Iinvece hanno dichiarato al gip che lo scooter sarebbe caduto autonomamente, pur ammettendo il contatto.