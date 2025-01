Inter-news.it - Casadei, una big italiana effettua il sorpasso. Troverebbe un grande ex Inter

Cesaresi avvicina a un top club del campionato italiano: l’ex calciatore dell’potrebbe approdare alla corte di un tecnico ex.IL PUNTO – Cesarepotrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza, mai culminata nell’esordio con la prima squadra, all’. Il calciatore del Chelsea è infatti vicino al Napoli di Antonio Conte, che nelle ultime ore ha sorpassato le rivali nell’ottica di un possibile acquisto dell’italiano a gennaio. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato, per il giovane italiano vi è unsponsor rappresentato da Cristian Stellini, tecnico in seconda del Napoli. Il numero due di Conte lo reputa infatti un prospetto dall’elevato potenziale sul quale poter lavorare con calma in vista della sua affermazione nel calcio italiano., dopo l’il Napoli? Conte speraLE AVVERSARIE – Il Napoli, dopo aver posto le basi per l’acquisto dia gennaio, deve ora chiudere l’affare per evitare sorprese indesiderate.