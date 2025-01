Oasport.it - Alex Vinatzer: “Amo i Mondiali, in futuro potrei diventare discesista. Non sperare, non volere, ma sapere”

Gli spunti non sono mancati nell’ultima puntata di Salotto Bianco, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi e in onda sul canale Youtube di OA Sport. I due colleghi/telecronisti di Eurosport hanno avuto tanti ospite d’eccezione e tra questi, specialista delle discipline tecniche nella Coppa del Mondo di sci alpino che sta cercando di trovare una sua dimensione.Siamo a poche ore dalla Night-Race di Madonna di Campiglio. Sulla pista 3-Tre (1ª manche alle ore 17.45, 2ª alle ore 20.45 con diretta televisiva su RaiSport HD e su Eurosport1 HD) lo sciatore altoatesino punta a un bel risultato, dopo aver fatto fatica finora nei primi quattro slalom della stagione: “Tanta neve è caduta in queste ore, ma non penso ci sarà problema a gareggiare in fatto di visibilità“, le prime impressioni dell’azzurro.