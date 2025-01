Ilfattoquotidiano.it - Addio a Rino Tommasi, signore delle statistiche con la sua memoria “oceanica”

Aveva unache definiva “” e furono proprio i primi cedimenti del suo formidabile archivio mentale, che gli valse da Gianni Clerici il soprannome di “compute”, il segnale della malattia., veronese, scomparso alla soglia dei 91 anni, è stato davvero “una vita per lo sport”: da praticante in gioventù, da organizzatore di match e da giornalista per oltre mezzo secolo. Non poteva essere altrimenti: il padre Virgilio partecipò alle Olimpiadi di Parigi nel 1924 – settimo nel salto in lungo – e poi a quelle di Amsterdam nel 1928, mentre lo zio Angelo, altista, fu inserito nella squadra dei Giochi del 1928.si laureò in Scienze Politiche con una tesi sull’organizzazione internazionale dello sport e divenne un buon tennista, conquistando quattro titoli italiani ai campionati universitari e due bronzi ai Giochi mondiali studenteschi.