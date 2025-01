Latuafonte.com - Zorro – Amore e vendetta: a che ora inizia e finisce, repliche

Dal 7 gennaio 2025 va finalmente in onda su Canale 5. Stiamo parlando della serie TV del 2024, uscita già in vari Paesi del mondo su Prime Video, fatta eccezione per l’Italia. Infatti, la prima assoluta ce l’ha proprio Mediaset, che dà così la possibilità al pubblico di seguire le vicende di Diego de la Vega, interpretato da Miguel Bernardeau. La serie TV spagnola ruota intorno al giovane, che assume il ruolo del leggendario personaggio per proteggere i nativi americani dal ricco e potente popolo spagnolo. Non solo, Diego si ritrova anche a dover risolvere il mistero legato alla morte del padre, Alejandro de la Vega, e riabbracciare la sua Lolita. Ma vediamo insieme gli orari delle puntate e dove rivederle.: a che orala puntata?Leggi anche:: chi ha davvero ucciso il padre di Diegomo col dire che la puntata della serie TV spagnolasu Canale 5 è composta da ben 3 episodi.