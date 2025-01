Zonawrestling.net - WWE: John Cena sogna il diciassettesimo titolo e annuncia la partecipazione alla Royal Rumble

Parata di stelle questa notte a Raw per la Premiére su Netflix, da leggende del passato ad attori, cantanti e sportivi presenti nelle prime file non è mancato nulla a Los Angeles questa notte. Tra le leggende un ruolo importante l’ha giocatoche è salito sul ring accolto dall’ovazione del pubblico per inaugurare il suo “Tour d’addio” avendo da tempo dichiarato che il 2025 sarà l’ultimo anno per lui prima del ritiro.“Niente è impossibile”Dopo aver ovviamente parlato dello storico approdo su Netflix,ha detto che Los Angeles è la città perfetta per iniziare il suo “farewell tour”. Tanti gli aspetti che lo leganocittà, dove ha iniziato la sua carriera tra mille dubbi e difficoltà e dove ha vinto il primo dei sedici titoli mondiali.è quindi passato a questo anno che lo attende, tante le voci su chi affronterà, su cosa farà e soprattutto se riuscirà a vincere ilmondiale stabilendo un record assoluto.