Wanda Nara lascia L-Gante e lui reagisce molto male: ecco la pesante frecciatina contro la ex di Icardi

Non c’è pace per il cuore di; dopo la separazione da Mauro, ora è finita anche la storia con il rapper L-. Ma come mai?Mentre la separazione ufficiale dall’ex marito è ancora in atto, l’ex opinionista del Grande Fratello ha annunciato la sua rottura con il nuovo fidanzato, dichiarando di voler dare priorità solamente ai suoi figli e alla battaglia legale in corso con. Ma cosa è successo nelle ultime settimane?e la separazione da MauroDopo anni di tira e molla e presunti tradimenti,e Maurohanno deciso dirsi ufficialmente lo scorso ottobre. Dopo la fine del matrimonio, la showgirl ha ufficializzato la sua storia d’amore con il rapper L-. Già in passato i due avevano avuto un flirt, ma questa volta si erano dati la possibilità di vivere la loro relazione alla luce del sole.