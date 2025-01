Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, tegola Clyburn infortunato: quanto starà fuori l'americano

, 7 gennaio 2025 -in casa, purtroppo si è avveratoil post partita della sfida con Reggio Emilia aveva fatto intuire. Ulteriori esami strumentali e accertamenti hanno evidenziato che Willha riportato una lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro. Il giocatore si sottoporrà a trattamenti specifici, verrà rivalutato periodicamente e rimarrà assente dalle competizioni per un periodo non inferiore alle 10 settimane.Unaper Dusko Ivanovic che in attesa della sfida di venerdì col Baskonia e della successiva sfida di domenica con Napoli dovrà fare a meno anche di Ante Zizic.Due assenze di peso, anche se il tecnico montenegrino, legatissimo per altro al Baskonia torna ad avere a disposizione Toko Shengelia. Proprio in vista delle prossime sfide, da oggi, in seguito al provvedimento della Questura di, è stata sospesa la vendita libera online per le partite con Baskonia Vitoria-Gasteiz, in programma venerdì 10 gennaio ore 20.