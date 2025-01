Ilrestodelcarlino.it - Un’Urbania orgogliosa

I risultati della prima giornata del girone di ritorno, in particolar modo il pareggio imposto dall’Urbania alla capolista Maceratese, hanno accorciato l’alta classifica. Nulla è cambiato nei quartieri bassi. Rinviata la gara Portuali Calcio Ancona- Sangiustese. Delle sei vittorie fa spicco quella dell’Urbino a Fabriano. Le altre due provinciali K Sport –Alma J Fano hanno riposando avendo anticipato il match lo scorso 21 dicembre (finito 2 a 0 per la K Sport Montecchio Gallo). La quaterna. Quattro a uno il risultato dell’Urbino in quel di Fabriano che nei giorni scorsi aveva affidato la panchina a Gastone Mariotti. "Vittoria importantissima – sottolinea il giorno dopo il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi - che ci rimette in pista nella griglia play off. Vittoria costruita con intelligenza.