Ilrestodelcarlino.it - Un’occasione persa. Monte Piselli, pienone per le feste con la neve. Proteste per gli impianti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La nevicata di Natale e le belle giornate di sole durante le festività, hanno favorito la voglia di montagna e di sci di tanti ascolani. E in effetti sono stati davvero tanti quelli che hanno trascorso le giornate sullaanche solo per passeggiare e ciaspolare. Purtroppo glidi risalita ancora chiusi non hanno permesso di poter salire in vetta come molti avrebbero voluto. Ma gli appassionati non si sono scoraggiati e messe le pelli agli sci sono saliti in cima alper poi scendere fino all’Hotel Remigio godendo di un panorama e di uno spettacolo naturale inimitabile. Ieri le festività natalizie di sono chiude con il giorno dell’Epifania leggermente nuvoloso e un po’ velato, ma non sono mancati gli sciatori. La possibilità di avere a disposizione il ‘campetto’ nell’ultima parte delle piste da sci del comprensorio, vicino all’Hotel Remigio, ha permesso a tanti bambini della Scuola di Sci e ai Maestri di poter comunque approfittare dei giorni di vacanza per perfezionare il proprio talento e divertirsi.