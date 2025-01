Ilrestodelcarlino.it - Tricolore, Mattarella scrive alla cerimonia di Reggio Emilia: “Testimone di identità”

, 7 gennaio 2025 – “La Bandiera èche, di generazione in generazione, riassume la nostradi popolo, nel processo storico che ha portato al raggiungimento dello Stato unitario e, con la Liberazione, ai valori di libertà e democrazia, di pace e cooperazione, patrimonio irrinunciabile della nostra società, scolpiti nella nostra Carta Costituzionale”. Questo il messaggio del presidente della Repubblica, Sergioaffidato al sito del Quirinale in occasione del 228esimo anniversario delche si celebra oggi a. Laè iniziata come di consueto stamattina alle 9,40 con la suonata a distesa della campana civica che ha preceduto la parata dei corpi militari e il solenne momento dell’alzabandiera accompagnato dall'inno nazionale.