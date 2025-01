Tre pareggi e una sconfitta nella prima giornata del 2025 per le toscane di C

Leggi su Corrieretoscano.it

AREZZO – Tree una. Questo il quadro della secondadi ritorno del campionato di serie C per le. Nell’anticipo di sabato era andata male una sfida delicata per la classifica alla Lucchese. In palio contro il Gubbio c’erano importanti punti salvezza e sono andati agli umbri. Tanti, troppi gli errori dei rossoneri: dopo il botta e risposta fra Tommasini e Selvinidella fine del primo tempo Corsinelli porta avanti i padroni di casa. Di Tommasini nel secondo tempo il tris locale che rende critica la situazione della Lucchese, chiamata ad un immediato riscatto in un’altra sfida salvezza con la Spal. Tutte nel giorno dell’Epifania le altre gare dellee tutti. Il big match era quello dell’Arezzo al Comunale contro la Vis Pesaro. Gli amaranto giocano in superiorità numerica per l’espulsione di Coppola per un tempo e qualche spicciolo ma il forcing per sbloccare il risultato, in unache sarebbe stata propizia per la classifica, non serve.