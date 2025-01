Spazionapoli.it - “Tentativo in extremis”, ma il futuro dell’azzurro è deciso: c’è l’accordo con il nuovo club

Calciomercato Napoli 24 – Un azzurro è pronto a lasciare il Napoli. Nelle ultime ore, è stata decisiva la sua prossima sistemazione. Sono ore molto importanti in casa Napoli dopo l’inizio del calciomercato. La società si è fiondata su diversi obiettivi, ma al tempo stesso è al lavoro per piazzare alcuni profili. Al momento, in rosa sono presenti calciatori che però non rientrano nei piani di Antonio Conte. A tal proposito, il DS Manna starebbe lavorando proprio in questa direzione. Infatti, l’obiettivo del direttore sportivo sarebbe quello di trovare una nuova sistemazione ai cosiddetti “esuberi”. In modo particolare, si starebbe lavorando ad una nota cessione.Folorunsho lascia il Napoli: c’è la Fiorentina ad attenderloDopo solo pochi mesi, si conclude la storia d’amore tra Michael Folorunsho e il Napoli.