Ilveggente.it - Sinner, decisione presa: ritorno al passato

Leggi su Ilveggente.it

Chirurgico: non ha lasciato nulla al caso.Non sarà un inizio soft. Nemmeno per sogno. Il 2025 di Jannikinizierà, anzi, col botto, considerato che il numero 1 del mondo darà il via alla sua stagione nella cornice in cui lo scorso anno, di questi tempi, veniva insignito del titolo di re degli Australian Open. Difendere il trofeo vinto nel 2024 a Melbourne sarà la prima missione, per cui va da sé che di soft non ci sarà assolutamente nulla.al(AnsaFoto) – Ilveggente.itE fa un certo effetto pensare che il campione di San Candido abbia fatto, in questi giorni, nel luogo in cui tutto è iniziato. Perché tutto quello che è accaduto nei 12 mesi è passati è frutto, del resto, del trionfo nella terra dei canguri. Senon si fosse imposto nello Slam di Melbourne, forse, tante altre cose non sarebbero successe.