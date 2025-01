Terzotemponapoli.com - Napoli, le voci sul mercato di riparazione. E Meret…

Come e quale sarà ildidel? Di seguito un articolo tratto dal sito www.gianlucadimarzio.com. Attualmente in testa al campionato, ilcerca il modo di rafforzare quanto più possibile la rosa in vista del girone di ritorno. Per quanto riguarda il centrocampo, infatti, ci sono diverse novità sia in entrata che in uscita. Come detto nelle ultime settimane, i nomi accostati al club sono stati quelli di Pellegrini e Fazzini in entrata. In uscita, invece, c’è sempre Folorunsho.-Pellegrini verso il no Dopo l’ottima prova e il gol nel derby contro la Lazio, si allontana e sfuma quasi definitivamente il nome di Lorenzo Pellegrini. La rete e la fascia da capitano lo hanno rilanciato nello scacchiere di Ranieri. In lista, rimane sempre Fazzini: l’offerta presentata all’Empoli è superiore rispetto a quella della Lazio, ma il calciatore pensa di trovare più spazio con quest’ultima.