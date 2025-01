Lettera43.it - Musk risponde a Salvini: «Un accordo con Space X? Sarebbe fantastico»

Leggi su Lettera43.it

, anche altri Paesi in Europa chiederanno di usufruirne». Così Elonha risposto su X a Matteoche il giorno precedente, nel mezzo delle polemiche sulla presunta (poi smentita da Palazzo Chigi) intesa tra il magnate e il governo italiano per la fornitura di servizi di telecomunicazione sicuri, aveva auspicato unconX considerandolo un’opportunità.è una figura di spicco nell’innovazione globale. Un potenzialecon lui eX per garantire connettività e modernizzazione in tutta Italia nonuna minaccia, ma piuttosto un’opportunità. Sono fiducioso che il governo andrà avanti in questa direzione perché fornire servizi migliori ai cittadini è un dovere», aveva scritto il leader della Lega.This will be great. Other countries in Europe will ask to borrow it.