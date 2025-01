Massimo D’Alema preoccupato per i suoi affari dal tumulto in Medio Oriente ma lo Stato lo consola | anche nel 2024 aiutini Covid per 72 604 euro

Leggi su Open.online

se nell’ultimo bilancio disponibile il fatturato è più che triplicato, passando da 60 a 213 milae alla fine c’èpure un utile di 29.691per le conseguenze che la sua Silk Road Wines potrebbe subire dalla congiuntura geopolitica, economica e monetaria internazionale. La società, costituita a Perugia (ma con sede legale ad Orvieto) nell’aprile 2019 per sfruttare le opportunità offerte dall’allora premier Giuseppe Conte con la firma dell’accordo con la Cina sulla via della seta, vede come amministratori e soci l’ex premier e ministro degli Esteri italiano, il suo enologo di fiducia Riccardo Cotarella, due figli di(Francesco e Giulia) e due figlie di Cotarella (Enrica e Dominga).Riccardo Cotarella, socio dinella Silk Road WinesL’ex leader politico teme lo shock energetico delle guerre, ma minimizza quella in IsraeleSecondo la relazione che accompagna il bilancio della società, firmata a due mani proprio dae da Cotarella, «preoccupa il prezzo delle materie prime energetiche, elemento oggi più che mai centrale, a causa dei forti shock causati prima di tutto dalla nascita del conflitto in Ucraina, con le relative sanzioni alla Russia, e poi dallo scoppio delin, che ha avuto anch’esso un forte impatto sul prezzo di tali materie prime.