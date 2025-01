Biccy.it - Lorenzo Spolverato vuole lasciare il Grande Fratello, l’annuncio

Quella di domani sarà una puntata deldavvero particolare, ricca di colpi di scena, con tre possibili provvedimenti disciplinari e una squalifica quasi certa. Secondo i giornalisti e i fan del GF, ad abbandonare la casa quasi sicuramente sarà Helena Prestes, ma in queste ore c’è anche un altro gieffino che si è detto pronto a varcare la porta rossa. Nelle ultime 48 oreha fatto intendere che potrebbe davvero uscire dal gioco e ieri sera l’ha detto chiaramente.abbandona il? “Se non mi cacciano, me ne vado io”.Mentre era a tavola con Shaila Gatta,ha dichiarato: “Basta, io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io. Perché voglio uscire? Perché sono pieno fino qui. E tu? E tu vieni con me“.