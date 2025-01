Ilgiorno.it - L’omelia dell’arcivescovo: "Noi, minoranza originale"

"Siamo una piccola, abbiamo una tradizione meravigliosa e una cultura ricchissima" ma "camminiamo un po’ smarriti nella città complicata e ci sembra qualche volta di aver perso la strada". Chi avrebbe mai detto che un giorno l’arcivescovo in persona, dal pulpito del Duomo, avrebbe definito "i cristiani di Milano" "una piccola", neldel Pontificale dell’Epifania concelebrato con i canonici del Capitolo metropolitano in Duomo (il tradizionale corteo fino a Sant’Eustorgio è saltato per la pioggia, ma si è celebrata la rievocazione nella basilica che custodisce le reliquie dei Magi). Monsignor Mario Delpini ha definito i Magi "un’immagine dei cristiani di Milano", pellegrini di speranza (un richiamo al Giubileo) "che attraversa i tempi come il pizzico di sale, il poco lievito, la piccola lampada".