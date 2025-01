Pronosticipremium.com - Le decisioni del Giudice Sportivo: multa per la Roma, una giornata a Castellanos

Come ogni settimana sono arrivate ledelriguardanti quanto accaduto nell’ultimadi Serie A, con tante note riguardanti il derby trae Lazio, conclusosi con ben otto ammonizioni e l’espulsione di. Andiamo a vedere nel dettaglio le sanzioni che riguardano poi anche entrambe le tifoserie,te per comportamento scorretto nel corso dei 90 minuti di gioco, come riportato dal comunicato ufficiale della Lega Serie A.Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere i suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, rivolto un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, un petardo e alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art.