La seconda stagione di The Last of Us debutterà ad aprile

Ladella serie televisiva prodotta da HBO e Sony Pictures Theof Us uscirà ad, ha confermato lunedì Sony durante la presentazione al Consumer Electronics Show di Las Vegas. La tempistica del ritorno di Theof Us è stata confermata da Neil Druckmann, capo dello studio e responsabile creativo di Naughty Dog, che ha creato il videogioco su cui si basa il dramma della HBO. Druckmann ha anche mostrato un breve teaser per lache ha dato ai fan un breve sguardo al Joel di Pedro Pascal e alla Ellie di Bella Ramsey. Nel teaser, abbiamo anche un primo sguardo a Kaitlyn Dever nei panni di Abby, un personaggio che è nuovo nello show ma ha avuto un ruolo chiave nella serie di videogiochi Theof Us. Potete vedere il teaser qui sotto.La sinossi ufficiale dellarecita: “Cinque anni dopo gli eventi della prima, Joel ed Ellie si ritrovano coinvolti in un conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle“.