La corsa brillante continua mentre Forest resta terzo

2025-01-06 23:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Il Nottinghamha ottenuto sei vittorie consecutive in Premier League, sconfiggendo una squadra dei Wolves molto migliorata per portarsi a pari punti con l’Arsenal, secondo in classifica.Il portiere Matz Sels ha fatto delle belle parate per tenere fuori i Wolves in unazione nel primo tempo e dall’altra parte Morgan Gibbs-White, Chris Wood e Taiwo Awoniyi hanno segnato tutti dopo contropiedi tipici.Morgan Gibbs-White mette a tacere i Lupi allo Stadio Molineux pic.twitter.com/Ss7R20N6DN— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 6 gennaio 2025L’allenatore dei Wolves Vitor Pereira sarà rincuorato dal fatto che la sua squadra ha creato così tante buone occasioni ma non è riuscita a realizzarle e ilè stato magistrale nel concretizzare le loro opportunità.