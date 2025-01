Calciomercato.it - Inter-Milan, cinque errori di Sozza: il paradosso VAR e l’espulsione di cui nessuno parla

Tanti casi da moviola nella finale di Supercoppa Italiana, con l’arbitro e i suoi assistenti protagonisti in negativo. Da Calhanoglu a Thiaw passando per Asllani-Morata: tutti i casiSergio Conceicao non poteva sognare un debutto migliore. Dopo la Juventus in semifinale, ilbatte in finale 3-2 in rimonta l’e si aggiudica la Supercoppa Italiana a Riyad. Lo stesso risultato, per così dire, è stato ottenuto a livello di episodi da moviola.Il fallo di Calhanoglu su Musah (LaPresse) – Calciomercato.itIn un derby abbastanza facile da dirigere, infatti, l’arbitroed i suoi assistenti sono stati protagonisti in negativo in almenoepisodi. Partendo in ordine cronologico, dopo meno di un quarto d’ora il fischietto di Seregno – male assistito da Tegoni che era più vicino all’azione – si perde il fallo di Calhanoglu su Musah.