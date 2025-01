Ilgiorno.it - Il sorriso dei bambini in Pediatria. È arrivata la Befana carica di doni

All’Ospedale Del Ponte di Varese èstanca, infreddolita e bagnata dalla pioggia. Ad aiutarla a raggiungere il quinto piano, dove la attendevano iricoverati, ci hanno pensato allora i Vigili del fuoco. A bordo dell’autoscala laha raggiunto i piccoli pazienti della, entrando direttamente nella sala giochi. Si è ripetuta così una tradizione che prosegue da quasi 25 anni grazie al coinvolgimento degli uomini del comando di via Legnani. Ad impersonare la vecchina come sempre il vigile del fuoco in pensione Roberto Marengoni. La somiglianza è così tanta che una mamma, costretta a rimanere in camera con il proprio bimbo, alla sua vista è scoppiata in una fragorosa risata esclamando "Ma è una vera". Vista la pioggia ierano preoccupati di non vedere arrivare la simpatica protagonista del giorno dell’Epifania, ma quando è giunta “dal cielo”, varcando la finestra, è scoppiato un grande applauso.