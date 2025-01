361magazine.com - Il Grande Fratello interviene e dà una punizione agli inquilini

Ilha punito i gieffini per l’ennesima violazione del regolamento tra microfoni spenti e telecamere girateIlè intervenuto per punire i gieffini colpevoli di aver più volte violato il regolamento. In particolare alcuni dei concorrenti hanno oscurato le telecamere e parlato senza microfono. Da qui la decisione del GF di intervenire con una.Luca Calvani e Amanda sono stati chiamati in confessionale e a loro è stata consegnata la busta con il provvedimento preso dautori del programma.Sulla busta si legge: “, a causa delle ripetute violazioni del regolamento – divieto di togliersi il microfono e toccare le telecamere – il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro.”Subito i gieffini hanno iniziato a mormorare ma Luca li ha bloccati: “Non stiamo puntando il dito contro nessuno.