I dubbi sull’autovelox della 325 L’apparecchio resta acceso

Vaiano, 7 gennaio 2025 – Niente “bomba libera tutti”: nessuna variazione, per adesso, per autovelox e limiti di velocità sulla Sr 325. L’entrata in vigore del nuovo Codicestrada, che disegna nuove regole per quel che riguarda gli autovelox – che, secondo il legislatore non dovrebbero più servire per “far cassa” ma fungere da veri deterrenti – non cambia per adesso la situazione valbisentina, come invece molti automobilisti avevano creduto. “C’è tempo fino a maggio per un eventuale adeguamento”, ci hanno fatto sapere in modo corale i comandanti delle polizie municipali che hanno la gestione degli autovelox sulla Sr 325, Marco Maccioni, di Prato, e Rodolfo Ricò dell’Unione dei ComuniVal di Bisenzio. Il punto in questione - e motivo di esaltazione per i tanti multati soprattutto dall’autoveloxMadonnaTosse, situato nel Comune di Prato, che,dal 2018 è quello, fra tutti, che registra più infrazioni, per un totale di incassi per il Comune di Prato che a seconda delle annualità ha anche superato il milione di euro – è la novità del decreto dell’aprile del 2024 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che pone un limite di 20 km/h rispetto al limite generalizzatostrada, che, trattandosi di extraurbana secondaria, è di 90 km/h, quindi le multe a chi viaggia sotto i 70 Km/h non sarebbero da considerare valide.