Garda, grandi pulizie. Nei fondali del Garda anche una bicicletta

L’Epifania ha portato una pesca miracolosa al Porto di Rivoltella, dove il gruppo dei diversamente raccoglitori di Desenzano ha ripescato una, insieme ad altre decine di rifiuti. "Una pesca prolifica – commenta Enzo Fattori, noto per la sua attività volontaria e gratuita di raccoglitore di rifiuti –. Abbiamo ripulito il fondale del porto e trovato di tutto, mountain-bike, occhiali da sole, copri motore della barca, bottiglie di vetro. La sensazione è che stia diventando sempre peggio, sempre più rifiuti,se a parole sono tutti per l’ambiente". Un’attività costante, che non si è interrotta nel corso delle vacanze di fine anno: nelle scarpate attorno ai parcheggi dell’ospedale di Desenzano, sono stati raccolti 8 quintali di rifiuti, conferiti nei contenitori della differenziata dell’ospedale, senza aggravio per i costi a carico della cittadinanza.