Lanazione.it - Firenze, Aurora Leone dei The Jackal a teatro con ‘Tutto Scontato’

Leggi su Lanazione.it

, 7 gennaio 2025 -dei Thesarà in scena agiovedì 9 gennaio. L’appuntamento è alPuccini alle ore 21. Attrice e autrice, conduttrice e volto dei Thetorna acon un nuovo spettacolo, reduce dal successo del precedente “Vero a metà”, dal titolo “Tutto Scontato” che toccherà le principali città italiane. DNA Concerti e Thepresentano questo show comico, ma non del tutto: uno di quelli che “fa ridere, ma anche riflettere”; a metà tra il linguaggio di Ricky Gervais e quello di Mattarella. Un monologo scomodo come un sedile di Ryanair nelle file centrali. Tutto scontato come un adesivo in vetrina che ti invoglia ad entrare in un negozio a trovare qualcosa che incontri il tuo gusto, a trovare la tua taglia; a trovare quello che stavi cercando.