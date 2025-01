Pronosticipremium.com - Dybala di nuovo al centro della Roma: il piano per il futuro

Il ritornoa una dimensione “-centrica” è stato uno dei pilastri fondamentalirinascita del club sotto Claudio Ranieri. Paulo, protagonista assoluto nel derby vinto contro la Lazio, ha dimostrato ancora una volta quanto sia cruciale per le sorti dei giallorossi. La standing ovation ricevuta al momentosua uscita dal campo, dopo 74 minuti giocati con qualità e intensità, è stata il simbolo del legame speciale tra il giocatore e il pubblico dell’Olimpico.Le sue giocate, come l’assist per Saelemaekers e il movimento decisivo nell’azione che ha portato al gol di Pellegrini, hanno confermato la sua centralità in campo, accompagnate da numeri impressionanti: due occasioni create, dieci duelli vinti, cinque palloni recuperati e tre ammonizioni provocate agli avversari.