Lettera43.it - Disney punta allo sport in streaming: acquisita Fubo e via alla fusione con la Hulu Tv

Il 2025 della WaltCompany si è aperto con un’operazione importante. La società ha annunciato di aver acquisito la maggioranza diTV inc. e ha raggiunto l’accordo per fonderla con la propria piattaforma+ Live Tv. Secondo quanto riportato dal sito Investing, la nuova realtà sarà gestita dae opererà sotto quest’ultimo nome, con l’obiettivo di conquistare un’ampia fetta del mercato dei distributori virtuali di programmazione multicanale. Quando l’operazione sarà completata,avrà una quota del 70 per cento della nuova, che sarà guidata dal co-fondatore e ceo David Gandler. I servizi delle due tv resteranno venduti come prodotti separati. In totale il numero degli abbonati attuali è di circa 6,2 milioni nel solo Nord America.Il logo di+ (Getty Images).