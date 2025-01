Ilrestodelcarlino.it - "Dializzati, il servizio c’è. Trasporto mai sospeso"

"Ildideialle strutture sanitarie non è mai stato. Semplicemente fino al 31 dicembre era gestito con appalto alla ditta La Valle mentre dal primo gennaio è gestito dalla Cooperativa integrazione lavoro". Lo precisa il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Francesca Piacentini, all’indomani della testimonianza del dializzato, che vive con una pensione minima, al quale i servizi sociali l’ultimo giorno dell’anno hanno comunicato che "ildiventa a pagamento". Unsalvavita per chi tre giorni la settimana deve recarsi a fare le dialisi all’ospedale di Cona o al San Rocco di Ferrara. "Per quanto riguarda la tariffazione sono state necessarie delle modifiche – spiega la Piacentini – perché in precedenza era gratuito, ma si è reso necessario adeguare la tariffazione in analogia agli altri servizi organizzati dal Comune".