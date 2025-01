Di Venere e di Marte… né si dà principio all’arte

Leggi su Ildenaro.it

La ricorrenza dell’ Epifania, come da trend consolidato negli anni, portando via tutte le feste, ha chiuso la lunga parentesi di vacanze, concentrate subito prima e dopo della fine dell’anno. Ne consegue che da oggi tutte le attività lavorative dovrebbero aver ripreso a operare, a ritmo normale o quasi. Con l’eccezione, è già successo altre volte, di quelle attività che hanno chiuso serrande e cancelli in coincidenza con la fine dell’anno, con la precisa volontà di non aprirli più. L’anno lavorativo appena iniziato, allo stato, tra gli altri pesanti lasciti ricevuti dall’anno appena finito, deve tener nel giusto conto quanto recita in rima il vecchio detto, conosciuto un pò dappertutto nel giardino d’Europa, vale a dire che di martedì e venerdì, tra gli altri consigli sul comportamento da tenere in quei giorni, raccomanda di non iniziare alcun lavoro di qualsiasi genere possa essere.