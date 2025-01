Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Sorrentino: “Conceicao cerca di dare le sue idee ed è stato premiato”

Stefano, ex portiere e opinionista, ha commentato ai microfoni di Mediaset la vittoria delnella Supercoppa Italiana. I rossoneri hanno messo in scena una grande rimonta, superando l’con il punteggio di 3-2 in unspettacolare e ricco di emozioni. “Il cambio d’allenatore porta sempre novità, lui ne ha portate tante in pochi giorni. Stando dile suee alla fine è. Con la Juventus è andata bene, stasera abbiamo visto un altro: unvoglioso e con gamba”. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>