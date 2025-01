Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Leao: “Conceicao è stato incredibile. Mi può dare …”

Rafael, giocatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo il, finale della Supercoppa Italiana 2025 che si è giocata all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su: "Non lo conoscevo personalmente, ho sentito alcuni giocatori e me ne hanno parlato bene. Ha una personalità forte e quello che ha fatto in pochi giorni è. Ho sentito l'energia e c'è un cambiamento che si vede in campo. Oggi si è visto, lo si è visto con la Juventus. A volte puoi non giocare bene, ma l'imoportante è vincere con la mentalità. Quando sei alnon devi essere comodo, devi essere pronto, aiutare la squadra, fare il massimo. Individualmente mi farà spingere peril massimo e io cercherò di aiutarlo perché mi aiuterà a fare il massimo".