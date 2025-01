Chi schierare al Fantacalcio 20 giornata | i nostri consigli

Leggi su Ilnerazzurro.it

Chial20. La Serie A torna a pieno regime dopo l’ultimaridotta per il torneo della Supercoppa Italiana e lo fa cominciando il girone di ritorno con la 20ª: tante sfide insidiose e un derby della Mole che si preannuncia infuocato. Ecco quindi isu chiale chi evitare nella prossimache inizierà venerdì 10 gennaio alle 20:45 con il match tra Lazio e Como.PortieriI portieri dei top team sono sempreati: Sommer, Maignan, Meret sono da mettere a tutti i costi, anche perché se la vedranno rispettivamente contro Venezia, Cagliari e Verona, non proprio degli attacchi brillanti. L’Inter deve ripartire dopo la figuraccia in Supercoppa mentre Meret sta tornando a incidere nel Napoli. Daanche i vari De Gea, Milinkovi?-Savi?, Di Gregorio e Carnesecchi, sempre ottimi portieri di squadre di medio e alto livello.