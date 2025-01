Lapresse.it - Charlie Hebdo, 10 anni fa l’attentato a Parigi: un numero speciale per commemorare le vittime

Già 10dal. Erano circa le 11.30 del 7 gennaio del 2015 quando i fratelli Kouachi, due cittadini francesi di origine algerina, armati di fucili d’assalto, fecero irruzione nella sede del settimanale satirico, noto per le vignette su Maometto, e uccisero 12 persone, portando nel cuore dell’Europa tecniche del terrore viste fino a quel momento perlopiù in Medioriente e in contesti percepiti come lontani.Una redazione veniva decimata nel centro diin un attacco rivendicato dalla branca yemenita di Al-Qaeda (Aqap). Solo pochi mesi prima l’Isis aveva dichiarato un suo califfato a cavallo fra Siria e Iraq. Otto delle 12dell’attacco aerano membri della redazione. Fra loro il vignettista Charb, che era direttore del giornale, nonché Cabu, Tignous, Honoré e Wolinski, matite di punta della testata.