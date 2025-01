Inter-news.it - Cesari: «C’era fallo su Asllani, irregolare il primo gol del Milan»

Leggi su Inter-news.it

Negli studi di Mediaset, al termine della vittoria delsull’Inter in finale di Supercoppa Italiana, Grazianoha commentato con la moviola della partita e un commento sull’arbitro Sozza. INSUFFICIENTE – Graziano, noto opinionista sportivo, nel corso del post-partita di Inter-, ha commentato la prestazione dell’arbitro Simone Sozza. Tanti gli errori del fischiettoese. Queste le sue parole: «Cona terra, l’azione continua. Morata non colpisce il pallone, ma il tallone del giocatore dell’Inter. Da qui l’azionedelgol del. Sozza era girato e non ha visto l’episodio. Manca un cartellino giallo per Calhanoglu, che non tocca il pallone e non ferma il gioco; poteva fare meglio. Avrebbe dovuto dare il giallo a Thiaw, su Barella, ma fa proseguire l’azione.