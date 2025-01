.com - Cassano-Leao, botta e risposta social: “Giocatore farlocco”. E Rafa: “Pagliaccio”

(Adnkronos) –elha vinto con il Milan la Supercoppa italiana, da protagonista, e suisi è tolto qualche sassolino. Dopo il trionfo contro l’Inter a Riyadh, il portoghese ha ripreso su X un video di Antonio, critico nei suoi confronti dopo la bella prestazione nel derby. Il commento è stato laconico: “Che”. Non è la prima volta chesi punzecchiano sui. E già successo in passato, in contesti più o meno simili. Critiche accese dell’ex Inter e Milan all’attuale numero 10 rossonero edinei commenti. Nel video in questione,dice in diretta su Twitch ai colleghi Ventola e Adani, durante “Viva el futbol”: “A lungo andare se ne accorgerà pure Conceicao cheè un, da 0-0, alla Martial. Né carne, né pesce.