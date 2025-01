Ilfattoquotidiano.it - Caso Dani Olmo, il Barcellona presenta ricorso al Consiglio Superiore dello Sport spagnolo: cosa succede ora

Il Csd () ha ricevuto l’appello delper ilriguardante il tesseramento di. Prima di Capodanno, il tribunale ha rigettato la misura cautelare del club, mentre i ricavi extra trovati da Laporta non sono arrivati in tempo. Il termine del 31 era perentorio ed è scaduto: la licenza non è stata rinnovata e le regole prevedono che non ne può essere concessa una nuova per lo stesso giocatore con lo stesso club. Per Liga e Federazioneè fuori. Secondo Mundo Deportivo, in mattinata è giunta la lettera del Barça per ottenere la misura precauzionale in quanto ultima stradaiva rimasta per poter registrare nuovamentecome giocatore blaugrana. Una decisione che è ora nelle mani del segretario di Stato per loe presidente del Csd, José Manuel Rodríguez Uribes.