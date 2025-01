.com - Associazione stampa estera premia i migliori atleti del 2024, a Claudio Ranieri riconoscimento alla carriera

(Adnkronos) – I successi azzurri a Olimpiadi e Paralimpiadi, l’Inter campione d’Italia e l’anno magico del tennis tricolore. Come ogni anno dal 1991 si rinnova l’appuntamento con i premi sportivi dell’della, assegnato dai giornalisti staccreditati in Italia il cui voto ha celebrato le imprese deidel. Laè stata chiamata a votare dal comitato sportivo – che nel corso della sua vita hatocome Jannik Sinner, Debora Compagnoni, Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane e Dino Zoff, Roberto Mancini, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimovi?, Victor Osimhen, Marcell Jacobs, Ambra Sabatin, Romelu Lukaku, Larissa Iapichino e tanti altri – formato da Alba Kepi, Elizabeth Missland, Dundar Kesapli, Maarten van Aalderen e Baris Seckin.