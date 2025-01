Biccy.it - Shaila Gatta la spara grossa su Esselunga? Grande Fratello interviene

Leggi su Biccy.it

Negli anni sono stati molti i gieffini che nella casa delhanno tirato sfondoni su sponsor, personaggi noti (a qualcuno è costato anche una squalifica) e brand più o meno famosi. Uno scivolone simile potrebbe averlo fatto anche una delle concorrenti di questa edizione del reality. Ieri Maxime Mbanda ehanno parlato delle loro abitudini quotidiane e tra una chiacchiera e l’altra è saltato fuori anche il nome di una nota nota catena di supermercati.e il presunto scivolone su: “Soltanto loro ci vanno”.Maxime ha chiesto alla coinquilina con quali mezzi si sposta in città e lei ha spiegato: “Io mi muovo sia in macchina che in metro. La mattina se il tempo è bello e non fa troppo freddo preferisco muovermi in metro. Se invece devo uscire la sera no, perché purtroppo è pericoloso“.