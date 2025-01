Ilrestodelcarlino.it - Servizi in mano alle donne: un’impresa su quattro è rosa

Macerata, 6 gennaio 2025 – In provincia di Macerata quasisuè guidata da una donna. Esattamente, rispetto30.887 imprese totali, quelle femminili sono 7.473, cioè il 24,2%, una percentuale superiore alla media regionale (23,6%) e che nelle Marche è superata solo dalla provincia di Fermo (24,5%), mentre sononostre spquelle di Ascoli Piceno (23,9%), Ancona (23,7%) e Pesaro – Urbino (22,5%). Questo il quadro che emerge da un’indagine dell’Ufficio studi della Cgia che evidenzia come, nonostante abbia il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa, in termini assoluti “l’Italia presenta il numero più elevato di lavoratrici indipendenti”. Nel 2023, leitaliane in possesso di partita Iva che lavorano come artigiane, commercianti, esercenti o libere professioniste sono 1 milione e 610mila, a fronte di 1 milione 433 mila e 100 in Francia e 1 milione 294mila e 100 occupate come autonome in Germania.