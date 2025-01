Ilgiorno.it - Re Magi a cavallo e vecchina volante

Leggi su Ilgiorno.it

Daialla befana sulla teleferica: svariate e pittoresche le iniziative in programma nella giornata di oggi, per la festa dell’Epifania. A Tribiano l’appuntamento è alle 15 al parco di via Freud, dove una befana ““ calerà dall’alto attraverso il cavo di una teleferica lunga 100 metri, installata grazie alla collaborazione della Protezione civile. Uno spettacolo che promette di divertire adulti e bambini. Con l’occasione, la biblioteca comunale resterà aperta e offrirà un omaggio a tutti coloro che prenderanno un libro in prestito. Suggestioni anche a Melegnano, dove alle 15 un corteo di Repartirà dalla palazzina Trombini e arriverà fino alla basilica di San Giovanni, per la simbolica consegna dei doni a Gesù bambino. Seguirà, alle 16, uno spettacolo dia all’oratorio di via Lodi.