Lanazione.it - Prato, il distretto illegale. “Progetto Lavoro sicuro: controlli poco incisivi. Occorre fare di più”

Leggi su Lanazione.it

, 6 gennaio 2025 – “L’inchiesta condotta dall’agenzia Reuters nei riguardi dei terzisti che lavorano nella moda, in larga parte conferma quanto denunciamo da anni e fa emergere con forza una situazione di sottovalutazione, lassismo e, forse, connivenza”. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, e Aldo Milone, già assessore del Comune di, partono dall’inchiesta condotta dall’agenzia di stampa britannica sulla catena dinel settore della moda di lusso – inchiesta che coinvolge anche il comparto delle aziende confezioniste cinesi diche lavorano, in subappalto, per i grandi marchi internazionali – per tornare a porre i riflettori sul. Al centro dell’inchiesta Reuters gli audit (le ispezioni relative al rispetto di regole e diritti dei lavoratori) condotti dalle imprese committenti sulle imprese di fornitura:, come emerge, parziali e annunciati.